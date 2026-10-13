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Avrupa'da siber saldırı şüphesi! Marketlerin dondurucuları devre dışı kaldı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avrupa'da siber saldırı şüphesi! Marketlerin dondurucuları devre dışı kaldı

Fransa ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa'daki süpermarketlerde yaşanan soğutma ve bilgi işlem sorunları, siber saldırı şüphesini gündeme getirdi. Donduruculardaki sıcaklık ayarlarının değişmesi nedeniyle gıdaların bozulduğu, Hollanda'da ise bazı marketlerde rafların boş kaldığı bildirildi. A Haber muhabiri Fatih Özyar, ürün tedarikinde aksaklıkların sürdüğünü ve zararın milyonlarca euroya ulaştığının belirtildiğini aktardı. Olayların siber saldırı kaynaklı olup olmadığı ve saldırının arkasında kimin bulunduğu henüz kesinlik kazanmadı.

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