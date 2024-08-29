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Arjantinli emekliler polis dövdü! Emeklilere coplu biber gazlı müdahale

Arjantinli emekliler polis dövdü! Emeklilere coplu biber gazlı müdahale

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.08.2024 15:54
Son dakika dünya haberleri... Arjantin'de bu kez emekliler protesto gösterisi düzenledi. Kalabalığın karşısına polis çıktı, başkent Buenos Aires sokakları karıştı.
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Emeklilere coplu biber gazlı müdahale
Emeklilere coplu biber gazlı müdahale
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