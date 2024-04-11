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Arjantin’de öfke sokağa taştı! Polis de göstericiler de geri adım atmadı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 11.04.2024 16:38
Güncelleme:11.04.2024 16:38
Arjantin'de ekonomik tedbirler öfkeye yol açtı. Başkent Buenos Aires'te gösteri düzenlendi. Polisin protestoculara müdahalesi sert oldu.
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