Almanya’da sel felaketi: Evler su altında kaldı, 33 kişi hayatını kaybetti

Son 200 yılın en şiddetli yağışlarına tanık olan Almanya'da sele kapılan en az 33 kişi yaşamını yitirdi. Onlarca kişinin kaybolduğu felakette ülkenin neredeyse yarısı su altında kaldı. Özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletini etkileyen sel fırtınasında binlerce evi su bastı. Onlarca ev ise yerle bir oldu su pompalarıyla yardıma koşan halk evlere, bankalara ve işyerlerine su dolmaması için kum torbaları hazırlıyor. Vatandaşlardan nehir kolu yakınlarına gidilmemesi istendi. Sel felaketinin merkezindeki bazı bölgelerde ise karayolu ulaşımı tamamen kapandı.

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