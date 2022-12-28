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Almanya’da hastanelere iflas uyarısı! Artan maliyetler hastaneleri vurdu

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Giriş: 28.12.2022 08:55
Artan enerji maliyetleri Almanya'da sağlık kurumlarını vurdu. Alman Hastane Derneğine Göre, hastanelerin yüzde 53 ekonomik baskı altında. Ve 2023 yılı kabus yılı olacak. Alman hastanelerinde iflaslar art arda yaşanacak.
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