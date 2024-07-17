Almanya zorunlu askerliğe dönecek mi? Alman Savunma Bakanı Pistorius: ordu olası saldırıya karşı ülkeyi savunamaz

Olası bir savaş endişesini dile getiren Avrupa ülkeleri bir bir ordularını güçlendirmeye başladı. Başta Almanya olmak üzere bir çok ülke şimdi zorunlu askerliği tartışıyor. Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, “Ordu olası saldırıya karşı ülkeyi savunamaz.” ifadelerini kullandı. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.

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