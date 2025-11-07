07 Kasım 2025, Cuma

Alman vekiller A Haber'e konuştu: Savaşı uzun süre sessiz destekledik!
Alman vekiller A Haber’e konuştu: Savaşı uzun süre sessiz destekledik!

Alman vekiller A Haber’e konuştu: Savaşı uzun süre sessiz destekledik!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 12:50
Almanya’nın Mannheim kentinde SPD öncülüğünde düzenlenen “Gazze’de Bundan Sonra Ne Olacak?” konferansında, Gazze’nin geleceği ve Almanya’nın rolü ele alındı. SPD milletvekilleri Isabel Cademartori ve Adis Ahmetovic, A Haber’e yaptıkları açıklamalarda Alman hükümetinin İsrail politikasını eleştirirken, Türkiye ile ilişkilerin bölgesel barış açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.
