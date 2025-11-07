07 Kasım 2025, Cuma
Alman vekiller A Haber’e konuştu: Savaşı uzun süre sessiz destekledik!
Almanya’nın Mannheim kentinde SPD öncülüğünde düzenlenen “Gazze’de Bundan Sonra Ne Olacak?” konferansında, Gazze’nin geleceği ve Almanya’nın rolü ele alındı. SPD milletvekilleri Isabel Cademartori ve Adis Ahmetovic, A Haber’e yaptıkları açıklamalarda Alman hükümetinin İsrail politikasını eleştirirken, Türkiye ile ilişkilerin bölgesel barış açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.