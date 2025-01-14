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Alevler Los Angeles’ı yuttu! Kuraklık yangını büyüttü boşalan su depoları çaresiz bıraktı

Alevler Los Angeles’ı yuttu! Kuraklık yangını büyüttü boşalan su depoları çaresiz bıraktı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 12:27
Güncelleme:14.01.2025 12:34
ABD’nin Los Angeles kentindeki yangın 7 gündür devam ediyor. Alevlere karşı ABD çaresiz kaldı. Ocak ayında meydana gelen kuraklık alevleri büyüttü rüzgarlar yangını şehre taşıdı. İtfaiye bütçesinde yapılan kesinti su depolarını boşalttı alevler her yeri yuttu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
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Alevler Los Angeles’ı yuttu! Kuraklık yangını büyüttü boşalan su depoları çaresiz bıraktı
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