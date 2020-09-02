Son dakika: Türkiye'den Fransa'ya Charlie Hebdo tepkisi: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İslam peygamberi Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınadı.

Sözcü Aksoy, söz konusu derginin, Hz. Muhammed'e yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararı hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

"Charlie Hebdo dergisinin dinimize ve peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınıyoruz." diyen Aksoy, Müslümanlara yönelik bu hakareti ve saygısızlığı, basın, sanat veya ifade özgürlüğüyle gerekçelendirmenin mümkün olmadığını bildirdi.

KABUL EDİLEMEZ

Aksoy, başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız makamlarının, bu konuyu, ifade özgürlüğü kapsamında izah etme çabalarının da "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her fırsatta kendilerinin demokrat ve özgürlükçü olmalarıyla övünenlerin, İslam ve yabancı düşmanlığını körükleyen bu tür ırkçı ve ayrımcı eylemleri kullanarak, Fransa ve Avrupa'daki yeni kuşak faşistlerin ve ırkçıların değirmenine su taşıdıklarını iyi bilmeleri gerekir. Kendi ülkesinde barış içinde yaşayan milyonlarca Müslümanı her gün farklı şekilde ötekileştirmeye kalkan bu hastalıklı zihniyet, toplumsal uyum, birliktelik ve eşitliğe darbe vurmaktadır. Buna bilinçsiz şekilde sahip çıkanlar ise kendi toplumsal barışlarına zarar verdiklerinin farkında olmalıdır."

Sözcü Aksoy, Avrupa'daki dostları ve siyasileri, son günlerde giderek artan ve kutsal değerleri hedef alan bu tür saldırılara karşı net tavır almaya davet etti.

CHARLİE HEBDO'DAN YİNE HZ. MUHAMMED'E HAKARET İÇERİKLİ KARİKATÜR

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te başkent Paris'te düzenlenen terör saldırılarına ilişkin dün başlayan yargılama öncesinde, yine Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayımladı.

Derginin paylaşılan kapağına göre, bu haftaki sayıda yer alan karikatürde Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." cümlesi yer aldı. Karikatürde "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadesine yer verildi.

Kapakta ayrıca 2005'te Danimarka'da yayın yapan Jyllands-Posten gazetesi ve 2006'da Charlie Hebdo dergisi tarafından yayımlanan Hz. Muhammed'e hakaret içerikli 12 resim bulunuyor. Görsellerin altında ve üstünde ise büyük puntolarla "Hepsi bunun için miydi?" ifadesi yer alıyor.

Dergiden yapılan açıklamada, saldırılara ilişkin yarın başlayacak yargılama öncesinde bu karikatürü yayımlamanın önemli olduğu savunuldu.

Dergide, Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed'i konu eden hakaret içerikli karikatürler yayımlanmıştı.