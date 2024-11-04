Adaylar son kozlarını oynuyor! Trump: Kamala’yı kovun parti yapacağız

ABD seçimlerinde geri sayım hızlandı. Adaylar kararsız seçmenin yoğun olduğu eyaletlere odaklandı. Anketler ise sıcak yarışı gösteriyor. Müslüman seçmenin yoğun olduğu Michigan'da konuşan Kamala Harris, "Gazze ve Lübnan'daki savaşa son vereceğim" dedi. Trump ise, "Kamala'yı kovun, parti yapalım" diye konuştu.

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