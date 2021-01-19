ABD'nin yeni toprak zengini Bill Gates

ABD'nin en zengin kişileri arasında yer alan Bill Gates'in 242 bin dönümlük tarım arazisi aldığı ortaya çıktı. Microsoft şirketinin kurucusu Gates bu yatırımıyla "ABD'nin en büyük tarım arazisi sahibi" oldu.

ABD'nin en zenginlerinden Bill Gates yatırımını toprağa yaptı. Binlerce dönümlük tarım arazisi satın aldı.

Dünyaca ünlü yazılım şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 242 bin dönümlük tarım arazisi aldığı ortaya çıktı.

Bu yatırım Gates'e ayrıca "ABD'nin en büyük özel tarım arazi sahibi" ünvanını da kazandırdı.

ABD'li Bloomberg Milyarderler Eendeksi'ne göre 132 milyar dolarlık servete sahip Gates'in bu arazilerle ne yapacağı ise merak konusu.

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