Elon Musk dünyanın en zengin insanı oldu

Tesla ve Space-X şirketlerinin sahibi Elon Musk, 185 milyar doları geçen servetiyle, artık dünyanın en zengin kişisi oldu. En yakın rakibi, Jeff Bezos'un serveti ise yaklaşık 184 milyar dolar.

Tesla ve Space-X şirketlerinin sahibi Elon Musk, 185 milyar doları geçen servetiyle, artık dünyanın en zengin kişisi oldu. En yakın rakibi, Jeff Bezos'un serveti ise yaklaşık 184 milyar dolar.