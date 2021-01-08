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Elon Musk dünyanın en zengin insanı oldu

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Giriş: 08.01.2021 14:15
Güncelleme:08.01.2021 14:50
Tesla ve Space-X şirketlerinin sahibi Elon Musk, 185 milyar doları geçen servetiyle, artık dünyanın en zengin kişisi oldu. En yakın rakibi, Jeff Bezos'un serveti ise yaklaşık 184 milyar dolar.

Tesla ve Space-X şirketlerinin sahibi Elon Musk, 185 milyar doları geçen servetiyle, artık dünyanın en zengin kişisi oldu. En yakın rakibi, Jeff Bezos'un serveti ise yaklaşık 184 milyar dolar.

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