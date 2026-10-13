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Soykırımcı İsrail Gazze’ye saldırdı: 5 ölü
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Soykırımcı İsrail Gazze’ye saldırdı: 5 ölü

Hamas’ın yeniden silahlandığını öne süren İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını artırdı. İsrail ordusunun bombaladığı kentte son 24 saatte 5 Filistinli hayatını kaybetti, en az 18 kişi yaralandı.

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