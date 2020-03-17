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17.03.2020

ABD'li profesör Neuman A Haber'e konuştu: Aşı denendi çalışmalar hızlandı

A Haber canlı yayınına bağlanan Texas A&M Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Benjamin Neuman, ABD'deki koronavirüs ilacı için yapılan çalışmalar hakkında konuştu. Prof. Dr. Neuman, aynı zamanda ABD'deki hastanelerin koronavirüs salgınına karşı hazırlıklı olmadığını belirtti.

Texas A&M Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Benjamin Neuman, ABD'nin koronavirüsle mücadelesi hakkında açıklamalarda bulundu.

A Haber canlı yayınına bağlanan Neuman, "ABD koronavirüsün gerçekleri konusunda uyanmaya başladı ve büyümeyi önlemeye başlıyor. Bu büyük bir boyuta ulaşmadan önlem alamayacağımızı gösterdi. Ama hala yamalama gibi yapıyoruz. Bazı insanlar hala önlemelere uymuyor." İfadelerini kullandı.

A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Neuman, "İlaç yaptığını söylemek gerçekten kolay. Dün gerçekleşen ilk denemeydi. İlacın güvenilirliğine bakılıyor. Virüsün üzerinde tam olarak işe yarayıp yaramayacağına emin değiliz. Denemeler devam edecek." dedi.

Neuman, "ABD'deki hastaneler böyle bir salgına karşı hazırlıklı değil. Şuan görülenler hazırlanma süreci. Testler hastalar üzerinde yapılıyor. Bu bir öğrenme süreci." şeklinde konuştu.

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