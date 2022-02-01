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ABD'den Rusya'ya uyarı! Bir an önce askerlerinizi çekin

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Giriş: 01.02.2022 19:13
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Rusya, Ukrayna sınırındaki askerlerini bir an önce çekmeli ve tansiyonu düşürmeli" ifadeleri kullanıldı. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu bölgedeki son durumu paylaştı.
ABD’den Rusya’ya uyarı! Bir an önce askerlerinizi çekin
ABD'den Rusya'ya uyarı! Bir an önce askerlerinizi çekin
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