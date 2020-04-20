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20.04.2020

ABD'deki hastaneden olay görüntü

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçerken, sağlık sektörü çökme noktasına geldi. ABD'nin sağlık sektöründeki başarısızlığı dikkat çekerken, dünya basını Türkiye'yi örnek göstermeyi devam ediyor.

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