- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
ABD'deki hastaneden olay görüntü
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçerken, sağlık sektörü çökme noktasına geldi. ABD'nin sağlık sektöründeki başarısızlığı dikkat çekerken, dünya basını Türkiye'yi örnek göstermeyi devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.