ABD’de Trump ve Antifa destekçileri karşı karşıya geldi | Antifa nedir? İşte detaylar...

Son dakika haberi... ABD’nin başkenti Washington DC’de Başkan Donald Trump destekçileri ile Antifa destekçileri karşı karşıya geldi. Trump destekçileri, ellerindeki bayraklar ile Antifa destekçilerine saldırdı.Çıkan olaylarda taraflar biber gazı kullanırken, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Peki, Antifa nedir? İşte detaylar...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Eyalet Meclisi binası önünde Başkan Donald Trump destekçileri ile Antifa destekçileri karşı karşıya geldi.

Trump destekçileri, ellerindeki bayraklar ile Antifa destekçilerine saldırdı.

Çıkan olaylarda taraflar biber gazı kullanırken, tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Polis, havaya ateş eden biri kişiyi ise gözaltına aldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Tabanca ile karşı taraftaki kalabalığa en az bir el ateş ettiği görülen bir kişi gözaltına alındı" denildi.



Öte yandan Başkan Trump, George Floyd cinayetinin ardından başlayan şiddet olaylarının arkasında Antifa ve diğer radikal sol grupların olduğunu öne sürmüş, Antifa'yı terör örgütü ilan edeceklerini açıklamıştı.

ANTIFA'NIN TAKTİĞİ NE?

CNN ve BBC gibi basın kuruluşlarına konuşan bazı Antifa üyeleri, söylem olarak "şiddete karşı" olduklarını savunsa da şiddet ve silah kullanımını "kendini savunma için gerekli" olarak gördüklerini de belirtiyor.

Son yıllarda, ABD'deki gösterilerin birçoğunun "şiddet eylemine" dönüşmesinden sorumlu tutulan grup, siber ortamlarda da "aşırı sağcı" hareketlere karşı saldırılar düzenliyor.

Ayrıca grup, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılar ile "sağcı" ya da "ırkçı" olarak nitelediği olaylara karşı, halkı sokaklara da çağırıyor.

Öte yandan grup üyeleri, Nazi Almanyası döneminde ortaya çıkan diğer "anarşist" gruplar gibi genellikle siyah kıyafetler ile ortaya çıkarken, bazılarının da tanınmamak için yüzlerini kapattığı görülüyor.

ANTIFA VE YPG/PKK'NIN İLİŞKİSİ NE?

Antifa'nın, terör örgütü YPG/PKK ile "DEAŞ'la mücadele" adı altında iş birliği yaptığı ve hareketin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünden eğitim aldığı yönündeki haberler de uluslararası basında yer aldı.

Ayrıca Suriye'de çekilen, Antifa'nın kullandığı semboller ile terör örgütü YPG/PKK paçavralarının görüldüğü fotoğraflar da basına yansıdı.

Trump'ın açıklamasının ardından ABD'deki muhafazakar televizyon kanallarına konuşan bazı analistler, Antifa'nın Suriye'de PKK ile doğrudan birlikte çalıştığını, PKK'nın ise ABD tarafından da kabul edilen bir terör örgütü olduğuna vurgu yaptılar.





SON DAKİKA: DONALD TRUMP'IN HEDEFİNDEKİ ANTIFA NEDİR? ANTIFA VE YPG-PKK'NIN İLİŞKİSİ NE? | VİDEO