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12.10.2019

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var |Video

ABD'nin New York şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Silahlı saldırı, New York şehrinin, Brooklyn bölgesinde bulunan Utica Caddesi'nde düzenlendi.

New York Post gazetesinde yer alan habere göre, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi de ağır yaralandı.

Yaralıların civardaki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Öte yandan saldırının nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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