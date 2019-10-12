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12.10.2019
ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var |Video
ABD'nin New York şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Silahlı saldırı, New York şehrinin, Brooklyn bölgesinde bulunan Utica Caddesi'nde düzenlendi.
New York Post gazetesinde yer alan habere göre, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi de ağır yaralandı.
Yaralıların civardaki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Öte yandan saldırının nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA
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