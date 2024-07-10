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ABDde NATO liderler zirvesi! Başkan Erdoğan NATO'da Gazze konusunda ne mesaj verecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 20:34
ABD, 25 yıl aradan sonra ilk kez bir NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor.Erdoğan zirve öncesi ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg tarafından karşılandı. Liderler daha sonra aile fotoğrafı verdi ve ardında liderler konuşmalarını yapmak üzere yerlerine geçtiler. Detayları Washıngton'da bulunan A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. İşte detaylar...
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