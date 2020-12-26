ABD’de ilginç görüntü | Kar temizlemek için lav silahı kullandı

ABD’nin Kentucky eyaletinde bir kişi kar nedeni ile kapanan garaj yolunu açmak için lav silahı kullandı. Ulusal Hava Durumu Servisinin sosyal medya hesabı üzerinden adamın videosunun paylaşarak, "İşte alev makinesi ile hızlı kar temizleme yapmanın bir yolu" ifadelerine yer verildi.

ABD'de dün yoğun kar yağışının etkili olduğu Kentucky eyaletinde birçok yol kar nedeni ile kapandı.

Ashland kentinde bir adam, yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan garaj yolunu temizlemek için kürek yerine lav silahı kullandı.

Kar temizleyen adamın bir komşusu ise o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Adamın sosyal medyada gündem olmasının ardından birçok Kentucky'li adamla gurur duyduklarını ifade etti.



Ulusal Hava Durumu Servisinin sosyal medya hesabı üzerinden adamın videosunun paylaşarak, "İşte alev makinesi ile hızlı kar temizleme yapmanın bir yolu" ifadelerine yer verildi.