08 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD’de ikinci George Floyd vakası! Defalarca "Nefes alamıyorum" diye bağırdı

ABD’de ikinci George Floyd vakası! Defalarca "Nefes alamıyorum" diye bağırdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2020 14:38
Güncelleme:08.06.2020 18:20
ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesi sonrası ülke yangın yerine dönerken polislerin siyahilere şiddet uyguladığı haberlere bir yenisi daha eklendi. Siyahi bir kişiyi gözaltına almak için elektroşok silahıyla birden fazla kez ateş eden ve orantısız güç kullanan polis memuru Tyler Timberlake, gözaltına alındı.
ABD’de ikinci George Floyd vakası!
ABD’de ikinci George Floyd vakası!
Darbeci Hafter için çember daralıyor
Darbeci Hafter için çember daralıyor
Türk olmaktan gurur duyun
"Türk olmaktan gurur duyun"
Türkiye neden orada? diyen buna iyi baksın!
"Türkiye neden orada?" diyen buna iyi baksın!
ABD'den George Floyd cinayetiyle ilgili flaş karar
ABD'den George Floyd cinayetiyle ilgili flaş karar
'Demir Perde' dünyayı ikiye böldü!
'Demir Perde' dünyayı ikiye böldü!
ABD'de ırkçı cinayet işledi polislerin yanında sigara içti
ABD'de ırkçı cinayet işledi polislerin yanında sigara içti
Irkçı cinayetlere tepki gösterisinde ırkçı cinayet işlendi
Irkçı cinayetlere tepki gösterisinde ırkçı cinayet işlendi
Virüse rağmen binlerce kişi sokaklara döküldü
Virüse rağmen binlerce kişi sokaklara döküldü
Almanya korona aşı için tarih verdi
Almanya korona aşı için tarih verdi
Polis attan düştü! Başıboş kalan at...
Polis attan düştü! Başıboş kalan at...
Madonna koltuk değnekleriyle...
Madonna koltuk değnekleriyle...
Daha Fazla Video Göster