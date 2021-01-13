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ABD'de Hazine Bakanlığına Türk isim!

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Giriş: 13.01.2021 17:04
Güncelleme:13.01.2021 17:09
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Hazine Bakanlığı görevine Amerikan Merkez Bankası eski başkanı Janet Yellen'ı getireceği açıklandı. Yellen ile birlikte çalışacak isimler arasında bir Türk de var. Didem Nişancı, Yellen'ın özel kalem müdürü olacak.

ABD'de Hazine Bakanlığı özel kalem müdürü görevine Türk bir isim gelecek.

Görevi devralmak için gün sayan Joe Biden, Hazine Bakanlığı görevini Amerikan Merkez Bankası eski başkanı
Janet Yellen'e emanet etti.

Bu görevinde Yellen'a en yakın olacak kişi ise Türk bir isim.

Didem Nişancı, ABD'nin yeni Hazine Bakanı'nın özel kalem müdürü olacak.

1973 doğumlu Didem Nişancı eski Başkan Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa komisyonunda özel kalem müdürlüğü yapmıştı.

Amerikan Senatosu'nun bankacılık komitesinde de görev yapan Nişancı 1998-2001 yılları arasında Hazine Bakanlığında görev almış bir isim ...

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