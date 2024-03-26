26 Mart 2024, Salı
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ABD'de gemi üzerinde trafik olan köprüye çarpıp yıktı! İşte Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılma anı...
ABD'nin Baltimore bölgesindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpan bir kargo gemisi üzerinde trafik olan köprüye çarpıp yıktı. Yabancı kaynaklara göre köprü çöktüğünde 7 inşaat işçisi ve 4 sivil köprüde bulunuyordu.