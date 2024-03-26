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ABD'de gemi üzerinde trafik olan köprüye çarpıp yıktı! İşte Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılma anı...

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Giriş: 26.03.2024 10:23
ABD'nin Baltimore bölgesindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpan bir kargo gemisi üzerinde trafik olan köprüye çarpıp yıktı. Yabancı kaynaklara göre köprü çöktüğünde 7 inşaat işçisi ve 4 sivil köprüde bulunuyordu.
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