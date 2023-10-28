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ABD’de Gazze için ateşkes çağrısı yapan yüzlerce Yahudi gözaltına alındı

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Giriş: 28.10.2023 04:52
Katil İsrail'in Gazze'deki katliamı nedeniyle yüzlerce barış yanlısı Amerikalı Yahudi New York'taki Grand Central Terminali'nde oturma eylemi başlatmıştı. Göstericiler ateşkes ilan edilene kadar kalkmayacaklarını söylemeleri üzerine ABD polisinin yüzlerce Yahudi’yi gözaltına aldığı görüldü.
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