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ABD’de düşen uçak sonrası buz tutan nehirde can pazarı!

ABD'de düşen uçak sonrası buz tutan nehirde can pazarı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 07:00
Güncelleme:30.01.2025 07:00
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında ticari uçak ile askeri bir helikopter havada çarpışarak düştü. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz kazayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken, "Uçağın düştüğü noktada Potomac Nehri var. Bu nehir buz tutmuş vaziyette. Düşenler olduysa çıkartmakta zorlanabilirler." dedi.
ABD’de düşen uçak sonrası buz tutan nehirde can pazarı!
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