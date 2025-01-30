30 Ocak 2025, Perşembe
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ABD'de düşen uçak sonrası buz tutan nehirde can pazarı!
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında ticari uçak ile askeri bir helikopter havada çarpışarak düştü. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz kazayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken, "Uçağın düştüğü noktada Potomac Nehri var. Bu nehir buz tutmuş vaziyette. Düşenler olduysa çıkartmakta zorlanabilirler." dedi.