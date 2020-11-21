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ABD'de AVM’ye silahlı saldırı: 8 yaralı

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Giriş: 21.11.2020 09:39
Güncelleme:21.11.2020 09:40
ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir alışveriş merkezine yapılan silahlı saldırıda 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis olayın nedenine ilişkin henüz bir basın açıklaması yapmadı.

Wauwatosa kentindeki bir alışveriş merkezinde yaşanan silahlı saldırı sonrası polisin kalabalık bir ekip ve araçlarla olay yerinde kontrolü sağladığı bilgisi aktarıldı.

Yerel medya kaynakları, olay yerinden en az 8 yaralının ambulansla hastaneye taşındığını, polisin olayın nedenine ilişkin henüz bir basın açıklaması yapmadığı bilgisini paylaştı.

ÖNLEM ALINDI

Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Mayfair isimli alışveriş merkezinin otoparkında onlarca polis arabası ve özel eğitimli K9 polis köpekleri ile önlem alındığı görüldü.

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