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ABD'de anne ve oğlu Filistinli olduğu için öldürüldü

A Haber
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Giriş: 16.10.2023 08:49
ABD'de 6 yaşındaki bir çocuk Filistinli ve Müslüman olduğu için bıçaklanarak öldürüldü. 32 yaşındaki annesi ise yaralandı.
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