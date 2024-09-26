26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ABD ve İngiltere tahliyeleri bahane ederek Rum kesimine asker gönderiyor

ABD ve İngiltere tahliyeleri bahane ederek Rum kesimine asker gönderiyor

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2024 15:44
İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürerken gözler bir kez daha Güney Kıbrıs'a çevrildi. ABD askerleri, vatandaşlarını tahliye gerekçesiyle Güney Kıbrıs'a konuşlanırken İngiltere de 700 asker daha göndermeyi planlıyor. Gelişmeler Lefkoşa'da bulunan A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rum kesimine yüzlerce asker konuşlanıyor
Rum kesimine yüzlerce asker konuşlanıyor
Kassam katil sürüsünü böyle yok etti
Kassam katil sürüsünü böyle yok etti
Düşmanına havadan bomba yerine su bıraktı
Düşmanına havadan bomba yerine su bıraktı
Başkan Türkevi’nden ayrıldı!
Başkan Türkevi’nden ayrıldı!
Başkan Erdoğan, Umaro Sissoco Embalo ile görüştü!
Başkan Erdoğan, Umaro Sissoco Embalo ile görüştü!
Başkan Erdoğan New York’tan ayrıldı!
Başkan Erdoğan New York’tan ayrıldı!
İsrail’in Eylat kentine İHA saldırısı gerçekleştirildi!
İsrail’in Eylat kentine İHA saldırısı gerçekleştirildi!
İsrail/Eilat limanı vuruldu! İşte o görüntüler
İsrail/Eilat limanı vuruldu! İşte o görüntüler
Dışişleri Bakanı Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda!
Dışişleri Bakanı Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda!
Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü!
Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü!
Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi!
Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi!
Bakanı Fidan, TDT Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı!
Bakanı Fidan, TDT Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı!
Daha Fazla Video Göster