ABD ve İngiltere tahliyeleri bahane ederek Rum kesimine asker gönderiyor

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürerken gözler bir kez daha Güney Kıbrıs'a çevrildi. ABD askerleri, vatandaşlarını tahliye gerekçesiyle Güney Kıbrıs'a konuşlanırken İngiltere de 700 asker daha göndermeyi planlıyor. Gelişmeler Lefkoşa'da bulunan A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.

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