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ABD-Rusya savaşında NATO devreye girer mi?

ABD-Rusya savaşında NATO devreye girer mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.08.2025 00:52
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna savaşını bitirmek için Putin'e verdiği 10 günlük sürede sona yaklaşılıyor. Sürece 4 gün kala Medvedev'in Ölü El nükleer sistemi ile ilgili tehdidi, Trump'ın ise 2 nükleer denizaltı füzesinin bölgede konuşlanma talimatı sonrası gözler Karadeniz'e çevrildi. Peki Rusya ve ABD savaşa girerse NATO ne yapar? Uzman isimler A Haber'de Merve Tepe'nin sunumuyla ekrana gelen Gündem Özel porgramında önemli değerlendirmelerde bulundu.
ABD-Rusya savaşında NATO devreye girer mi?
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