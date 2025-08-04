ABD-Rusya savaşında NATO devreye girer mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna savaşını bitirmek için Putin'e verdiği 10 günlük sürede sona yaklaşılıyor. Sürece 4 gün kala Medvedev'in Ölü El nükleer sistemi ile ilgili tehdidi, Trump'ın ise 2 nükleer denizaltı füzesinin bölgede konuşlanma talimatı sonrası gözler Karadeniz'e çevrildi. Peki Rusya ve ABD savaşa girerse NATO ne yapar? Uzman isimler A Haber'de Merve Tepe'nin sunumuyla ekrana gelen Gündem Özel porgramında önemli değerlendirmelerde bulundu.