ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal PKK/YPG açıklaması: Desteğimiz sürüyor çıkarımız var!

ABD'nin Suriye'den çekilme tartışmaları devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Pompeo, ABD'nin PKK/YPG'ye desteğinin sürdüğünü belirtti. "Onlara destek vermeyi sürdürüyoruz. Çünkü bunda büyük çıkarımız var." ifadelerini kullandı.