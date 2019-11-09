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09.11.2019

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal PKK/YPG açıklaması: Desteğimiz sürüyor çıkarımız var!

ABD'nin Suriye'den çekilme tartışmaları devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Pompeo, ABD'nin PKK/YPG'ye desteğinin sürdüğünü belirtti. "Onlara destek vermeyi sürdürüyoruz. Çünkü bunda büyük çıkarımız var." ifadelerini kullandı.

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