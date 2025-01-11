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ABD ateş çemberinde! 27 bin dönüm alan kül oldu

ABD ateş çemberinde! 27 bin dönüm alan kül oldu

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.01.2025 10:44
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde orman yangınları devam ediyor. Büyük bir hızla yayılan yangınlarda şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti. 360 binden fazla kişi için zorunlu tahliye emri verildi. Can kaybı artarken Los Angeles'ta gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hızla ilerleyen yangınlar nedeniyle 27 bin dönüm alan kül oldu. Bu da 20 bin futbol sahasına denk geliyor. 10 bin bina da tahrip olmuş durumda. 4 bin 700 itfaiye görevlisi yangını söndürmeye çalışıyor. Gönüllülük programı başlatan ABD'de, 800 mahkum ile bin 800 tutuklu da itfaiye ekiplerine destek veriyor. Havadan ve karadan yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Bir yandan da yangınların çıkış nedeni araştırılıyor. Şu ana kadar 2 kişi kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı.
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