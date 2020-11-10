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A Haber Kovid-19 salgınına son verecek aşı adayının merkezinde... | BioNTech Pfizer aşı adayında flaş gelişme

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Giriş: 10.11.2020 15:53
Güncelleme:10.11.2020 15:58
Prof. Dr. Uğur Şahin’in sahip olduğu BioNTech’in Pfizer ile geliştirdiği corona aşı adayının Faz3 denemesi ilk sonuçlarını duyuran Prof. Dr. Şahin, “Yüzde 90 etkili” olduğu tespit ettiklerini söylemesi dünyada heyecan yarattı. Peki bu aşı adayı salgını sona erdirmeye yetecek mi? Aşı ne zaman piyasaya sürülecek ve insanlara uygulanmaya başlanacak? A Haber muhabiri İsmail Eren, BioNTech firmasını Almanya’nın Mainz kentindeki merkezinin önünden son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Son dakika haberleri… Almanya'nın Mainz kentindeki merkezinin önünden A Haber muhabiri İsmail Erel canlı yayında son gelişmeleri aktardı.

Erel, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından bugün alınan kararda 200 milyon doz aşı siparişinin verildiğini ve BioNTech ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Öte yandan Erel, Prof. Dr. Uğur Şahin'in gün içerisinde yeni bir açıklama yapacağını aşının ise yılsonuna piyasaya çıkıp insanlar üzerinde uygulanmaya başlanabileceğini söyledi.

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