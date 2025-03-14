A Haber ekipleri dünyanın nabzını tutuyor! Çin’den savaş gibi tehdit

İran'a mektup gönderen ABD Başkanı Trump diğer taraftan yeni yaptırımlar getirdi. Çin ile Tayvan arasındaki tansiyon düşmüyor. Çin'den Tayvan'ın ayrılıkçı liderine gözdağı geldi. Bosna Hersek’te ise gerilim tırmanıyor. Detayları İran Ekber Karabağ, Bulgaristan'dan Sevda Dükkancı ve Çin’den Mehmet Zeyrek aktardı

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