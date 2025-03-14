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A Haber ekipleri dünyanın nabzını tutuyor! Çin’den savaş gibi tehdit

A Haber ekipleri dünyanın nabzını tutuyor! Çin’den savaş gibi tehdit

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.03.2025 16:24
İran'a mektup gönderen ABD Başkanı Trump diğer taraftan yeni yaptırımlar getirdi. Çin ile Tayvan arasındaki tansiyon düşmüyor. Çin'den Tayvan'ın ayrılıkçı liderine gözdağı geldi. Bosna Hersek’te ise gerilim tırmanıyor. Detayları İran Ekber Karabağ, Bulgaristan'dan Sevda Dükkancı ve Çin’den Mehmet Zeyrek aktardı
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A Haber ekipleri dünyanın nabzını tutuyor! Çin’den savaş gibi tehdit
A Haber ekipleri dünyanın nabzını tutuyor!
A Haber ekipleri dünyanın nabzını tutuyor!
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