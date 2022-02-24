24 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları A Haber canlı yayın izle | Rusya Ukrayna işgaline başladı! A Haber ekibi dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden anbean aktarıyor

A Haber canlı yayın izle | Rusya Ukrayna işgaline başladı! A Haber ekibi dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden anbean aktarıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.02.2022 16:18
Güncelleme:24.02.2022 16:18
Son dakika haberi… Günlerdir gerilimin hızla tırmandığı Rusya - Ukrayna krizi Putin'in Donbas'a askeri operasyon başlatmasıyla yeni boyuta taşındı. Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını ilk duyuran A Haber oldu. Peki bölgede son durum ne? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Donbas’tan sıcak bölgeden son dakika gelişmeleri aktardı. Gelişmeleri ahaber.com.tr’den anbean takip edebilirsiniz.

A HABER CANLI YAYIN İZLE

AHaber CANLI YAYIN
A Haber vurulan radar üssünde A HABER VURULAN RADAR ÜSSÜNDE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber ekibi anbean aktarıyor
A Haber ekibi anbean aktarıyor
Ukrayna iki Rus askerini esir aldı!
Ukrayna iki Rus askerini esir aldı!
7 km uzağımızda patlama oldu
"7 km uzağımızda patlama oldu"
Rusya’nın Kiev’e girdiği anlar saniye saniye kamerada! Rusya Ukrayna’nın Başkenti Kiev’e girdi!
Rusya'nın Kiev'e girdiği anlar saniye saniye kamerada! Rusya Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e girdi!
Rusya’nın hedefi ne?
Rusya'nın hedefi ne?
Operasyon işte böyle başladı
Operasyon işte böyle başladı
İngiltere’den Ukrayna açıklaması!
İngiltere’den Ukrayna açıklaması!
NATO’dan flaş Rusya kararı!
NATO'dan flaş Rusya kararı!
Ukrayna hava sahasını kapattı!
Ukrayna hava sahasını kapattı!
Rus ordusu Kiev’e girmeye çalışıyor
"Rus ordusu Kiev’e girmeye çalışıyor"
A Haber ekibi sıcak bölgede
A Haber ekibi sıcak bölgede
Ukrayna sokaklarında son durum
Ukrayna sokaklarında son durum
Daha Fazla Video Göster