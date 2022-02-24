24 Şubat 2022, Perşembe
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A Haber canlı yayın izle | Rusya Ukrayna işgaline başladı! A Haber ekibi dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden anbean aktarıyor
Son dakika haberi… Günlerdir gerilimin hızla tırmandığı Rusya - Ukrayna krizi Putin'in Donbas'a askeri operasyon başlatmasıyla yeni boyuta taşındı. Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını ilk duyuran A Haber oldu. Peki bölgede son durum ne? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Donbas’tan sıcak bölgeden son dakika gelişmeleri aktardı. Gelişmeleri ahaber.com.tr’den anbean takip edebilirsiniz.
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