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A Haber Ukrayna'da! İşte vurulan radar üssü

Ukrayna'nın doğusunda korkulan oldu. Rusya ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a harekat emri verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri operasyon başlattı. Ukrayna'da son durum ne? Sıcak noktada neler yaşanıyor? Günlerdir bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Porgramlar Şefi Emine Kavasoğlu son gelişmeleri aktardı. A Haber vurulan radar üssünü görüntüledi.

A Haber
Giriş Tarihi: 24.02.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 10:36
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A Haber Ukrayna'da! İşte kriz bölgesinde son durum
A Haber Ukrayna’da! İşte kriz bölgesinde son durum

Ukrayna'nın doğusunda korkulan oldu. Rusya ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a harekat emri verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri operasyon başlattı.

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A Haber Ukrayna'da! İşte kriz bölgesinde son durum
A Haber Ukrayna’da! İşte kriz bölgesinde son durum

Devlet televizyonuna konuşan Rus lider, Ukrayna'dan gelen tehditleri artık tolere edemeyeceklerini ifade etti. Cephe hattında konuşlandırılan tüm Rus birliklerine, Ukrayna sınırını geçerek Donbas'ta güvenliği sağlama emri verdiğini söyledi.

Konuşmasında Kiev güçlerine eve dönün çağrısı yapan Putin, amaçlarının Ukrayna'yı işgal etmek olmadığını öne sürdü.

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A Haber Ukrayna'da! İşte kriz bölgesinde son durum
A Haber Ukrayna’da! İşte kriz bölgesinde son durum

Batılı güçlere de açıkca gözdağı veren Putin, en ufak bir müdahaleye dahi derhal yanıt verileceğini sözlerine ekledi.

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A Haber Ukrayna'da! İşte kriz bölgesinde son durum
A Haber Ukrayna’da! İşte kriz bölgesinde son durum

A Haber vurulan radar üssünde.

AHaber CANLI YAYIN

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A Haber Ukrayna'da! İşte kriz bölgesinde son durum
A Haber Ukrayna’da! İşte kriz bölgesinde son durum

Diğer yandan çatışmaların merkezindeki Donbas'ın yanı sıra, başkent Kiev'den de patlama sesleri yükseldiği öne sürüldü.

Ukrayna basını Kiev havalimanı'nda da çatışmalar çıktığını yazdı.