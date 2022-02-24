24 Şubat 2022, Perşembe
A Haber Ukrayna'da! İşte vurulan radar üssü
Ukrayna'nın doğusunda korkulan oldu. Rusya ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a harekat emri verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri operasyon başlattı. Ukrayna'da son durum ne? Sıcak noktada neler yaşanıyor? Günlerdir bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Porgramlar Şefi Emine Kavasoğlu son gelişmeleri aktardı. A Haber vurulan radar üssünü görüntüledi.
Giriş Tarihi: 24.02.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 10:36
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A Haber Ukrayna'da! İşte kriz bölgesinde son durum
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A Haber Ukrayna'da! İşte kriz bölgesinde son durum
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A Haber Ukrayna'da! İşte kriz bölgesinde son durum
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A Haber Ukrayna'da! İşte kriz bölgesinde son durum
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A Haber Ukrayna'da! İşte kriz bölgesinde son durum