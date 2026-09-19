Fransa'da casusluk iddiası! Macron'un danışmanı Dora Cattuti'nin telefonu hedef alındı

Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın Kuzey Afrika ve Orta Doğu Danışmanı Dora Cattuti'nin cep telefonunun İsrail istihbarat servisleri tarafından hedef alındığı iddiası gündeme geldi. Fransız dergisi Challenges'ın diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre saldırının, Filistin Yönetimi'nden gelmiş gibi gösterilen sahte bir e-posta üzerinden gerçekleştirilen oltalama yöntemiyle yapıldığı öne sürüldü. A Haber muhabiri Ömer Aydın, gelişmenin ayrıntılarını aktardı. Élysée Sarayı ise iddiayı doğrulamadı ve haberde yanlışlıklar bulunduğunu belirtti.