Osman Bey ve Dündar Bey arasında ipler gerildi! | Kuruluş Osman 7. bölüm izle

Osman Bey ile Dündar Bey arasında ipler geriliyor! Kuruluş Osman 7. bölüm nefes kesen sahnelerle ekranlara geldi. Her Çarşamba akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman 7. bölümde, obada Dündar Bey ile Osman Bey arasında iplerin gerilmesine neden olan olaylar yaşandı. ahaber.com.tr sayfasından dizinin son bölümünden özel sahneleri ve Kuruluş Osman 7. bölümü izleyebilirsiniz.