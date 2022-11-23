Osman Bey Marmaracık Hisarı’nı Öktem Bey’e verdi! Bayındır Bey ödüllendirildi

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecanla ve merakla takip edilen 105’inci Bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden yoğun ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, Osman Bey’in talimatıyla Marmaracık Hisarı’nın hakimi Öktem Bey olurken, Bayındır Bey de Marmaracık Hisarı’nda gösterdiği mücadele sayesinde ganimetlerini aldı.

'Kuruluş Osman'ın büyük bir heyecanla ve merakla takip edilen 105'inci Bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden yoğun ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da, Osman Bey'in talimatıyla Marmaracık Hisarı'nın hakimi Öktem Bey olurken, Bayındır Bey de Marmaracık Hisarı'nda gösterdiği mücadele sayesinde ganimetlerini aldı.

Kuruluş Osman'ın 105. Bölümünde Osman Bey, kurduğu divanda Marmaracık Hisarı'nın hakimiyetini Öktem Bey'e verdiğini tüm beylerin yanında açıkladı. Osman Bey, Bayındır Bey'i altınlarla ödüllendirdi ve bir pusat hediye etti. Osman Bey, "Herkes çetince ceng etti! Kanıyla teriyle yurdumuzu suladı! Var olsun! Amma hisarı bedelin büyüğünü ödeyen alacaktır! Görürüm, merak edersiniz ama ağzımdan çıkacak isim sizin için bir şey değiştirmeyecek. Her birimiz sancağı ileri taşımak için varız. O sebeple Marmaracık'ın hakimi Öktem Bey'dir!" sözleriyle Marmaracık Hisarı'nı yönetecek kişinin Öktem Bey olduğunu herkese duyurdu.



Bu karar karşısında Öktem Bey çok şaşırdı, "Madem böyle kutlu bir vazifeye bizi layık gördün… Emanetin emanetimdir Osman Bey! Allah utandırmasın." şeklinde yeni vazifesini kabul etti. Osman Bey, "Üstüne oyunlar oynandı. Şerefin için, ismine sürülen kara leke için pusat çektinse de, vakti gelende bey lafını dinledin Öktem Bey. Hisar gösterdiğin duruşun karşılığıdır." diyerek Marmaracık'ın Öktem Bey'in hakkı olduğunu söyledi. Ancak bu karar Turgut Bey'i hayal kırıklığına uğrattı. Turgut Bey, bu karara "Nice cenklerde nice şehitler verdik. Sade Öktem Bey'in mi kaybı vardır? Ben bu yolda her şeyimi feda ettim! Fazlasını da ederim! Fetihlere karargâh olacak bir mülkü fetihte bulunan biri almalıdır! Yarın yiğitleri gazaya nasıl çağıracağız?" dedi ve itiraz etti. Osman Bey ise yeniden fetihlerde bulunacağını, Öktem Bey'in yeğeni Batur'un şehit olduğunu ve acısını bile yaşayamadan çeşitli iftiralara maruz kaldığını sırf bu yaşananların bile Marmaracık Hisarı'nı Öktem Bey'e vermek için yeterli olduğunu dile getirdi ve divanı kapattı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 105. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.