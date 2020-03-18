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Osman Bey, Dündar Bey'den hesap soruyor
ATV ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sevilen dizi Kuruluş Osman'da Osman Bey, Dündar Bey'den hesap soruyor. Sosyal medyayı sallayan Kuruluş Osman'ın en dikkat çeken sahnelerinden birinde Osman Bey ile Dündar Bey karşı karşıya geldi.
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