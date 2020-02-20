Kuruluş Osman’da ‘Uhud Savaşı’ göndermesi! | Kuruluş Osman son bölüm

Şeyh Edebalı:"Otağına, davana sahip çık oğul!” Kuruluş Osman’da ‘Uhud Savaşı’ göndermesi! | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 11. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 11. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Moğol komutanı Balgay'ın uç bölgesine gelip Türklere savaş açtığı 11'inci bölümde Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için Alplerinin esir düşmesini görmek zorunda kaldı. Teslim olmadığı takdirde Moğolların Kayı Obası'nı basacağı haberini alan Osman "Bütün obalar basıldı bütün beyler esir alındı. Alplerim de ellerindedir" diyerek ye'se düştü. İmdadına Şeyh Edebalı yetişti!