Kuruluş Osman'da sır çözüldü! Hristiyan dünyasının en değerli kutsalı..

Atv'de yayınlanan ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 68’inci bölümünde Tekfut Rogatus’a teslim ettiği Papaz Gregor’un kendi isteği ile Kayı Obası’na dönmesini sağlayan Osman Bey, Papaz Gregor’un sırrını çözebilmek için harekete geçti.

Papaz Gregor'un canı pahasına sakladığı tahta parçasını Konstantinopolis'ten kaçıp Bitinya'da saklanan gizemli Martoloz'a danışmak isteyen Osman Bey, Martoloz'un saklandığı mağarayı ziyaret etti.

Martoloz, Osman Bey'in gösterdiği tahta parçasını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı ve şöyle dedi:

"Hristiyan dünyasının en değerli kutsalı sizin elinizdedir…" Osman Bey'in "Nedir bunu böylesine kıymetli yapan?" sorusunu Martoloz "Elinizdeki şey… Yeni bir haçlı seferine sebep olacak kadar büyük Osman Bey! Hazreti İsa'nın gerildiği çarmıhtan bir parça! İnanırlar ki Hazreti İsa'nın kanı bu çarmıha akmıştır! Konstantinopolis bu haber ile çalkalanıyor! İmparator deliye döndü. Bu haber tüm tekfurlara iletildi! Hepsi bir olup üzerine gelecektir Osman Bey! Temkin olmalısın, her an saldırıya geçebilirler!" sözleriyle yanıtladı.

Emanetin kıymetini öğrenen Osman Bey, "Adalete bak! Şeytan bildikleri Osman Bey'in elinde en kıymetlilerini tutar! Bunu almak içün Hıristiyanlar karşında birlenir dersin! Peki ya ben evvel davranıp Hıristiyan tebaayı arkamda birleştirirsem?" diye sordu. Martoloz, "Bu çok tehlikeli bir hamle olur Osman Bey!" diyerek Osman Bey'i uyarsa da Osman Bey "Çetin yolları sadece yürekliler geçebilir" dedi.

Osman Bey mağaradan ayrılmadan önce "Sen benim gören gözüm, duyan kulağımsın! Yeni bir malumat duyar isen kuzgunlar ile haber edesin" sözleriyle Martoloz'a talimat verdi ve "şimdi oyun kurma sırası bendedir" diyerek elindeki kozu değerlendirmek üzere harekete geçti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 68'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

