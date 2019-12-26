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26.12.2019

Kuruluş Osman dizisini Osman Bey'i Burak Özçivit'in memleketi şaşırttı

ATV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman yayınlanan son 6. yeni bölümüyle de ses getirdi. Dizinin kadrosunda yer alan oyuncuların memleketleri diziseverleri şaşırttı. Bakın Osman Bey karakteri Burak Özçivit nereliymiş? Sizler için derledik.

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