Ertuğrul Gazi Alp başlığını Osman Bey yerine Savcı Bey'de verdi

Ertuğrul Gazi oğulların ve beylerini topladı. Söğüt’teki baskının intikamının alındığını öğrenen Ertuğrul Gazi, "Dişe diş kana kan. Beylerim, bir canımıza bin can alacağız.” dedi. Ertuğrul Bey yaptığı konuşmasında Alp başlığını oğlu Savcı’ya devrettiğini de açıkladı.

Obanın beylerini toplayan Ertuğrul Gazi, "Beylerim obamızın Alp başlığını oğlum Savcı'ya tevdi ediyorum." sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi.

OSMAN BEY BEKLİYORDU

Alp başlığını almayı bekleyen Osman Bey, babası Ertuğrul Gazi'nin oğlu Savcı Bey'e vermesiyle adeta hayal kırıklığı yaşadı. Savcı Bey'in Alp başlığını için ilk "Hayırlı olsun" dileğinde bulunan da yine Osman Bey oldu.

Savcı Bey de ilk olarak Osman Bey'den son durumlar hakkında malumat istedi.