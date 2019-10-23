Kuruluş Osman'nın yeni fragmanından çok özel kareler

Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak çekilen Kuruluş (Diriliş) Osman'ın 2'nci tanıtım fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'nın ilk tanıtım fragmanı kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım rekoru kırmıştı. Merakla beklenen 2. tanıtım videosu da yayınlandı. Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği 'Kuruluş Osman dizinin ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?' sorusuna internetten yanıt aramaya başladı. Dizinin ilk bölüm yayın tarihi ilan edildiği zaman ahaber.com.tr sayfamız üzerinden duyurulacaktır. İşte Kuruluş Osman'ın 2. tanıtım fragmanından çok özel kareler...

KURULUŞ OSMAN YENİ FRAGMAN YAYINLANDI - VİDEO