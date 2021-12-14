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Kuruluş Osman 75. yeni bölüm 2. fragmanı izle! "Osman benden kardeşimi aldı, bende ondan şeyhini alacağım!"

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Giriş: 14.12.2021 12:57
Güncelleme:14.12.2021 12:57
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 75. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanında "Osman benden kardeşimi aldı, bende ondan şeyhini alacağım!" sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 75. yeni bölüm 2. fragmanı izle...

Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısına uğramış, Osman Bey İnegöl Kalesi'nde sıkışıp kalmış ve Boran Alp ise Vezir Alemşah'ın eline düşmüştür! Bu zor durumdan çıkmak için tüm becerisini kullanan Osman Bey, gücünü tekfurlarla birleştiren Vezir Alemşah'a karşı stratejisini kurar. Osman Bey'in "Burada bey de benim devlet de benim" sözlerine karşılık; Vezir Alemşah, Osman Bey'in gücünü kırmak için ağabeyi Gündüz Bey'e beylik vaat ederken, Osman Bey'i de tutuklar. Kayı Alpleri beylerinin tutuklanmasına itiraz ederken, tutuklanan Osman Bey yaralanır! Osman Bey, İnegöl Kalesi'nden nasıl kurtulacak? Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısından kurtulabilecek mi? Vezir Alemşah, Boran'ı elinde tutmakla neyi hedefliyor? Gündüz Bey, Vezir Alemşah'ın teklifine ne yanıt verecek? Tekfur Nikola ve Tekfur Kosses, Mari'yi Kayı Obası'ndan nasıl çıkaracak? Osman Bey'in tutuklanması Kayı Obası'nda nasıl tepki bulacak?

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Kuruluş Osman 75. yeni bölüm 2. fragmanı izle
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