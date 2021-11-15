15 Kasım 2021, Pazartesi
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Kuruluş Osman 71. yeni bölüm son fragman izle | ''Bize kaldırılan elleri kesmek adetimizdir''
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 71. yeni bölüm son fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 71. yeni bölüm ikinci fragmanında ''Bize kaldırılan elleri kesmek adetimizdir'' sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 71. yeni bölüm son fragman izle...