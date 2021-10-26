26 Ekim 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kuruluş Osman 68. yeni bölüm son fragman izle! ‘’Her Haçlı ordusunun karşısına çıkacak bir Selahaddin vardır!’’
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 68. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm son fragmanında ‘’Her Haçlı ordusunun karşısına çıkacak bir Selahaddin vardır!’’ sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 68. yeni bölüm son fragmanı izle...