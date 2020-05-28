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Kuruluş Osman 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 24. bölüm fragmanı izle | VİDEO
Kuruluş Osman 24. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 24. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 24. bölüm fragmanına Osman Bey'in "Birleşen Türk obalarının kutlu devleti kurulacak!" sözleri damga vurdu. Kuruluş Osman 24. bölüm fragmanı izle | VİDEO