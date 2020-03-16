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16.03.2020

Kuruluş Osman 15.yeni bölüm 2.fragman

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 15.yeni bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Yeni bölümün son fragmanında "Biz ecelden korkmayız imanımızla savaşır, şehadeti kovalarız!" sözleri dikkat çekiyor. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle...

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