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26.12.2019

Kuruluş Osman 6. son bölüm tek parça izle | Kuruluş Osman yeni bölüm

Kuruluş Osman 6. yeni bölüm tek parça full izle! ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman son bölüm izle! Her çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman'da heyecan dur durak bilmeden devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinde bu hafta; Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir? Kuruluş Osman 6. yeni bölüm tek parça full izle

Kuruluş Osman 6. Bölüm izle yeni bölüm izle

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?

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Kuruluş Osman 6. son bölüm tek parça izle
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